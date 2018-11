Mobiler Häcksler ist in Buchholz unterwegs

os. Buchholz. Die Stadt Buchholz hat erneut eine Schredderaktion aufgelegt. Mit mobilen Häckslern werden in der Zeit von 8 Uhr bis 17 Uhr jene Grundstücke angefahren, deren Besitzer sich im Vorwege für die Teilnahme an der Maßnahme angemeldet haben. Am Samstag, 10. November, ist der mobile Häcksler hier unterwegs: Am Butterberg, Am Steinbecker Feld, Brandenburger Straße, Bremer Straße, Dibberser Mühlenweg, Flurweg, Freudenthalstraße, Friedrichstraße, Fritz-Reuther-Weg, Gerade Straße, Hopfenberg, Im Winkel, In den Bergen, Kamillenweg, Kiefernweg, Klaus-Groth-Straße, Königsberger Straße, Lilienweg, Mathias-Claudius-Weg, Meilsener Birkenweg, Parkstraße, Rosenweg, Sandberg, Sprötzer Weg, Steinbachtal, Steinbecker Straße, Theodor-Storm-Weg, Uhlenberg, Uhlengrund, Wacholderweg, Wilfried-Wroost-Weg und Wilhelm-Raabe-Weg.