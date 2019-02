Modellbahn- und Spielzeugbörse in der Buchholzer Schützenhalle

So., 24.02.2019, von 11 bis 17 Uhr in der Schützenhalle in Buchholz, Richard-Schmidt-Str.; Eintritt: 4 Euro (Kinder bis zehn Jahre frei); Einlass bis 16 Uhr.

Hier schlagen die Herzen von Modelleisenbahnern und Sammlern höher: Bei der Modellbahn- und Spielzeugbörse in der Schützenhalle präsentieren 30 private Aussteller aus Norddeutschland an mehr als 200 laufenden Metern Tischfläche Spielwaren aller Art und jeden Alters zum Kauf und Tausch. Im Mittelpunkt stehen die Modelleisenbahnen. Angeboten werden sie in allen Spurweiten, von der Märklin "mini-club" über die beliebte Spur H0 bis zur großen LGB-Spur. Neuanschaffungen können auf einer Teststrecke gleich ausprobiert werden.Höhepunkt der Börse ist eine "Trix Express"-Schauanlage aus der Vorkriegszeit, in der die Entwicklung der Modelleisenbahn von 1935 bis 1965, insbesondere hin zur Spur H0, aufgezeigt wird. Experte Friedrich Weseloh beantwortet dazu gern Fragen. Modellfahrzeuge, insbesondere Sonder- und Werbemodelle, sind ein weiterer Schwerpunkt. Lego und Playmobil runden das Angebot ab. Veranstalter ist die IG Modellbahnfreunde Norddeutschland, Lübker Veranstaltungen.