Musikalische Magie am Emporeteich

Buchholzer Veranstaltungszentrum veranstaltet Freiluft-Konzert "The Magic of Queen Classic" / Vorverkauf beginnt

Zum dritten Mal lädt das Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore im kommenden Jahr zum Sommer-Freiluftkonzert ein: Am Freitag, 23. August, lässt "The Magic of Queen Classic" in einer spektakulären Bühnenshow den unvergesslichen Spirit der legendären Queen-Konzerte um den legendären Frontmann Freddie Mercury aufleben. Der Vorverkauf für die Veranstaltung, die von den Stadtwerken Buchholz und der Volksbank Lüneburger Heide unterstützt wird, beginnt am heutigen Samstag, 1. Dezember.Wie kaum eine andere Band stand Queen für großartiges Entertainment, unglaubliche Bühnenpräsenz und kompromisslose Hingabe. 1991 starb Freddie Mercury und hinterließ ein grandioses musikalisches Erbe mit Hits wie "Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You" oder "Who Wants To Live Forever".Die Bühnenpräsenz des Sängers von "The Magic of Queen Classic", Markus Engelstaedter, und seine vier Oktaven umfassende Stimme sind beste Voraussetzungen, um die opulenten Rocksongs und die ergreifenden Balladen anspruchsvoll und eigenständig zu interpretieren. Die Rockband wird begleitet durch Streicher, insgesamt sind 14 Musiker dabei. Für die Hymne "Barcelona" - im Original mit Montserrat Caballé - ist eine Sopranistin im Einsatz.Wie bei den ersten beiden Freiluftkonzerten - "Hollywood Nights" und Frank-Sinatra-Hits mit Tom Gaebel - steht die große Bühne wieder mitten im Emporeteich. Die Besucher sitzen im Halbrund mit Blickrichtung Empore davor.• Insgesamt stehen in drei Preiskategorien (47, 39 und 32 Euro) 1.050 Plätze zur Verfügung. Karten gibt es unter Tel. 04181-287878, den 14 angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie unter www.empore-buchholz.de . Abonnenten der Empore erhalten bis 31. Dezember zehn Euro Treue-Rabatt.