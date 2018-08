Orgelkonzert mit Kantor Wolfgang Hofmann in der St. Paulus-Kirche in Buchholz

Der Sommer ist eine Zeit, in der sich viele auf die Reise machen, entweder ans Meer, ins Gebirge oder auch in ferne Länder. Wolfgang Hofmann, Kantor der Buchholzer St. Paulus-Kirche, möchte sich am Sonntag, 12. August, auch auf die "Reise" machen. Der musikalische Ausflug unter dem Titel "Eine musikalische Reise durch Europa" beginnt um 18 Uhr in der St. Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) in Buchholz. Das Orgelkonzert von Wolfgang Hofmann führt in verschiedene Länder Europas mit Komponisten wie Felix Mendelssohn, A. Vivaldi, Edgar Arro, Oskar Lindberg, Christopher Steel, Jean Langlais und natürlich Johann Sebastian Bach. Die "Fahrt" beginnt in Leipzig und führt nach Italien. Nach einem Zwischenstopp in Budapest geht es weiter Richtung Estland. Danach werden Schweden, Großbritannien und Frankreich weitere Stationen dieser "Fahrt" sein. Wieder zurück in Mitteldeutschland erklingt als Abschluss das wohl bekannteste Orgelwerk schlechthin: Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach.• Der Eintritt ist frei.