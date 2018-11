Nespresso-Neuheit im Media Markt Buchholz

Am Nespresso-Counter können sich die Kunden ab sofort bis Samstag, 24. November, von diesem einzigartigen Kaffeegenuss überzeugen. Die Experten beantworten auch gerne Fragen. Am Freitag und Samstag, 16. und 17. November, jeweils von 11 bis 19 Uhr, zeigt ein Barista Kaffeekreationen und -Cocktails, die mit Nespressokapseln zubereitet werden.Die Original-Nespresso-Kapseln gibt es im Media Markt Buchholz am N-Point. Dort kann der Kunde sich aus der vielfältigen Auswahl seine Favoriten auswählen.