Neue Angebote in der Zukunftswerkstatt

Nach den Sommerferien starten jetzt wieder die Workshops in der Zukunftswerkstatt in Buchholz (Sprötzer Weg 33f). In dem außerschulischen Lernstandort am Schulzentrum am Kattenberge sind Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Harburg willkommen. Die nächsten Kurse sind:• "3D4U - Print for Future" für Teilnehmer ab elf Jahren. Beginn: Montag, 20. August, ab 15.30 Uhr. Kosten: 2 Euro.• Lötwerkstatt für Anfänger ab neun Jahren. Beginn: Donnerstag, 23. August, ab 15.30 Uhr. Kosten: 1 Euro/Termin.• "Calliope mini - Programmieren für Kids" für Teilnehmer ab neun Jahren. Beginn: Montag, 27. August, ab 15.30 Uhr.• Lötwerkstatt für Fortgeschrittene ab neun Jahren. Beginn: Donnerstag, 30. August, ab 15.30 Uhr. Kosten: 2,50 Euro/Termin.Infos und Anmeldung unter www.zukunftswerkstatt-buchholz.de