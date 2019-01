Neueröffnung "Die goldene Schere": perfekte Schneiderarbeiten

ah. Sprötze. Die Schneiderin Akram Aligani erledigt alle gewünschten und notwendigen Schneiderarbeiten mit Perfektion und viel Liebe zum Detail. Am Freitag und Samstag, 1. und 2. Februar, stellt die Schneiderin ihr neues Geschäft in Buchholz-Sprötze (Unter den Linden 6a) vor. Am Freitag ist von 10 bis 13 Uhr, und am Samstag von 10 bis 14 Uhr, geöffnet. Es gib an diesen Tagen Snacks und Erfrischungsgetränke.

Die Schneiderin und Designerin, die zuvor in Hamburg lebte und arbeitete, ist seit 24 Jahren in ihrem Metier selbstständig. Sie bietet sämtliche Arbeiten rund um die Schneiderei für Damen und Herren an. Ob das Kürzen von Hosen und Röcken, Ausbessern von Beschädigungen an Kleidung oder komplette Maßanfertigung (auf Anfrage): Akram Aligani erledigt alle Arbeiten perfekt. Auch Polsterarbeiten von Stühlen und das Beziehen von neuen Stoffen wird komplett übernommen. Sie arbeitete unter anderem bereits für die Hamburger Hotels Le Royal Méridien, Park Hyatt oder das Airport Hotel.Zusätzlich ist Akram Aligani als Visagistin tätig. Wer für die Hochzeit stilvoll und attraktiv geschminkt werden möchte, sollte mit ihr rechtzeitig einen Termin vereinbaren.Auch Maniküre und Pediküre werden komplett ausgeführt. Hierfür steht eine extra Kabine mit Behandlungsstuhl zur Verfügung. Die entsprechenden Hautpflegeprodukte bietet Akram Aligani - die von Freunden und Bekannten Darya genannt wird - ebenfalls an. Dabei achtet sie auf hautfreundliche Produkte auf Naturprodukte.Di. bis Fr. von 10 bis 18 Uhr, Sa. nach Absprache, Tel. 0176-61380057