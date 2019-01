Neueröffnung: Hecht-Apotheke in Jesteburg - Neues zum Wohle der Kunde

An den Schaufenstern der neuen Apotheke in Jesteburgs Mitte (Hauptstraße 47) wird bereits auf das Ereignis hingewiesen: Die Neueröffnung der Hecht-Apotheke erfolgt am Samstag, 2. Februar. Von 9 bis 15 Uhr erwarten Inhaber und Apotheker Armin Hecht und seine Frau, Apothekerin Cordula Hecht, zusammen mit ihrem Apotheken-Team die interessierten Besucher. In der Zeit werden die neuen Räumlichkeiten gezeigt. Zusätzlich dürfen sich die Besucher auf kleine Snacks und Erfrischungsgetränke freuen. Bei einem Gewinnspiel erhalten die Teilnehmer kleine Preise. Die Kinder können sich die Gesichter schminken lassen.

"Wir möchten, dass die Eröffnung am Samstag eine Veranstaltung für die ganze Familie wird", sagen Cordula und Armin Hecht.Cordula Hecht war bislang in Krankenhäusern als Apothekerin tätig, Armin Hecht arbeitete 27 Jahre lang in der Jesteburger Seeve-Apotheke.Wichtig ist den beiden Apothekern, die Kunden ausführlich über die Medikamente und deren Wirkungen zu informieren. Dazu gehört ein Medikamenten-Check. Mit diesem kann auf Kontraindikationen hingewiesen werden. In der Kundenkartei werden sämtliche Medikamente, die ein Patient einnimmt, verzeichnet. Wichtig ist dabei, dass der Kunde neben den verschreibungspflichtigen Medikamenten, die er von verschiedenen Ärzten verschrieben bekommen hat, auch die frei verkäuflichen Präparate auflistet, die er zu sich nimmt. "Nur dann können wir den Kunden ausführlich auf Ursachen von Unverträglichkeiten hinweisen und mit seinen Hausärzten sprechen", sagt Apotheker Armin Hecht.Über eine Kundenkarte findet eine Erfassung aller Medikamente statt. "Oft wissen Kunden nicht, dass bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten in Kombination mit anderen Präparaten die eigentliche Wirkung verloren oder verstärkt wird", sagt Apothekerin Cordula Hecht.• Neben der sehr zentralen Lage im Ortskern von Jesteburg bietet die Hecht-Apotheke kostenfreie Parkplätze für die Kunden direkt vor der Haustür.Neun Mitarbeiter sorgen in der Hecht-Apotheke für perfekten Kundenservice. Es werden sämtliche Dienstleistungen rund um die Gesundheit offeriert. Diese reichen vom Blutdruckmessen bis zur Anfertigung von individuell verschriebenen Salben, die im Laborraum hergestellt werden.Die Apotheke umfast rund 150 Quadratmeter, davon sind 60 Quadratmeter für die Kunden zugänglich. Die Hecht-Apotheke ist komplett barrierefrei und kann auch von Menschen mit Gehbehinderung optimal genutzt werden.Für die kleinsten Kinder gibt es eine Spielecke. Natürlich verfügt die Hecht-Apotheke auch über modernste Technik. So befinden sich die verschreibungspflichtigen Medikamente in einem Kommissionierungsautomaten. Nach Eingabe des Rezepts in das elektronische System sucht der Automat die Medikamente selbstständig aus den Regalen und lässt sie in eine Schublade gleiten, die sich im Kundenraum befindet. Auf diese Weise sind die Mitarbeiter längere Zeit für die Kunden vor Ort und müssen nicht in den hinteren Räumen die Medikamente zusammenstellen. Die Zeit kann für die Beratung genutzt werden.Wer aus gesundheitlichen Gründen seine Medikamente nicht abholen kann, dem steht der Lieferservice zur Verfügung. Dieser fährt zweimal täglich die Medikamente zu den Kunden.Neben der Hecht-Apotheke steht noch eine Fläche zur Vermietung frei. Diese ist für eine Arztpraxis ideal.Wer sich für die Anmietung interessiert, kann sich an das Architekturbüro Axel Brauer in Jesteburg wenden. Im Gesundheitszentrum eröffnet neben der Hecht-Apotheke noch die Praxis des Physiotherapeuten Matthias Abel.