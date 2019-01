Nichtraucher in nur zwei Stunden?

Warum ist es so schwierig, mit dem Rauchen aufzuhören?Es ist keineswegs schwierig. Bei Anwendung der richtigen, nämlich meiner Methode, ist es sogar lächerlich einfach. Nur dann, wenn der Raucher es einzig mit Willenskraft versucht, wird's schwierig.In nur zwei Stunden zum Nichtraucher, das klingt wie Zauberei. Was steckt wirklich dahinter?Ganz abgesehen von der Beeinflussung durch Hypnose, liegt der vermeintliche Zauber in den Informationen, mit denen ich den Mechanismus des Rauchens erkläre. Wichtig dabei ist, dass der Raucher mir glaubt und versteht, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. Hier beginnt bereits die hypnotische Verzauberung.Warum ist es ohne diese Hypnose so schwer, es allein zu schaffen?Raucher haben die falschen Gedanken zum Rauchen. Wenn der Raucher bereit ist, seine Gedanken zu verändern — ändert sich auch sein Verhalten. Diese Gedankenveränderung geschieht durch Erkenntnis — also die Wahrheit schauen. Das tun die wenigsten Raucher. Aus diesem Grund ist es schwer, allein zum Nichtraucher zu werden.Wie sind Sie zu Ihrem Beruf bzw. Berufung gekommen?Hypnose hat schon als Achtzehnjährige stark auf mich gewirkt. Es erfasste mich eine leidenschaftliche Sympathie für dieses Phänomen. Wie höchst wirkungsvoll Hypnose sein kann, erlebe ich als Heilpraktikerin immer wieder. Das lässt mich nicht los.Gibt es auch „hoffnungslose Fälle“ — und wenn ja, woran liegt es dann?Zum Glück gibt es nur wenige Fälle, bei denen es nicht klappt. Wichtig ist, dass der Raucher sich der Hypnose öffnet, dass ich verstanden werde und erkannt wird, dass das, was ich sage, der Wahrheit entspricht. Unverständnis und Begriffsstutzigkeit erschweren das Erkennen und Verstehen. Die Erfolgsaussichten sind umso größer, je intelligenter der jeweilige Raucher ist.Abschließend: Haben Sie selbst einmal geraucht?Ja, damals habe ich mich durch Selbsthypnose davon befreit.Wir danken Ihnen für das Gespräch.