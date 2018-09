Oktoberfest bei Möbel Kraft

Passend dazu sorgt das geschmückte Zelt für bayrisches Flair. Für Stimmung und Unterhaltung im Festzelt sorgen DJs wie DJ Swen Marten, DJ Rodney, DJ Bernd Sitzenstock, DJ Snoopy und das Team Chaos Brothers. Zusätzlich gibt es Live-Auftritte: Am Sonntag, 23. September. spielt das Orchester Airbus Hamburg, am Sonntag, 30.9. treten die "Die Melker" auf, am Mittwoch, 3. Oktober, spielt der Musikzug Freiwillige Feuerwehr Roydorf und amSonntag, 7. Oktober, erfolgt die Speed–Bingo–Show. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.Am Freitag, 21. September, wird Thorben Woelke, Hausleiter von Möbel Kraft in Buchholz, um 18 Uhr gemeinsam mit Dirk Hirsch (Stadt Buchholz) das Fest mit dem traditionellen Bieranstich eröffnen. Einlass in das Zelt ist ab 17 Uhr.freitags 17 bis 1 Uhr, samstags 12 bis 1 Uhr, So. 12 bis 18 Uhr, Di., 2. Oktober von 17 bis 1 Uhr, Mittwoch 3. Oktober von 12 – 18 Uhr.Verkaufsoffener Sonntag am 7. OktoberAm Sonntag, 7. Oktober, haben die Besucher zusätzlich die Möglichkeit, neben dem Feiern nach Herzenslust einzukaufen. Der Verkauf findet von 12 bis 17 Uh statt. Besichtigungen sind bereits ab 11 Uhr möglich.