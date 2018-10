Oktoberfest bei Möbel Kraft in Buchholz

Mit drei gezielten Schlägen eröffnete Günter Lohse von Möbel Kraft das Oktoberfest bei Möbel Kraft. Dirk Hirsch, Erster Stadtrat von Buchholz, sagte in seiner Rede, dass er sich freue, dass das Unternehmen das Oktoberfest erfolgreich in den Buchholzer Veranstaltungskalender etabliert habe und wünschte viel Erfolg. Das Fest findet noch an folgenden Wochenende statt: 2. bis 3.Oktober und vom 5. bis 7. Oktober. Am Mittwoch, 3. Oktober, spielt der Musikzug Freiwillige Feuerwehr Roydorf und am Sonntag, 7. Oktober, erfolgt die Speed–Bingo–Show. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.Öffnungszeiten des Festzelts: freitags 17 bis 1 Uhr, samstags 12 bis 1 Uhr, So. 12 bis 18 Uhr, Di., 2. Oktober von 17 bis 1 Uhr, Mittwoch 3. Oktober von 12 – 18 Uhr.