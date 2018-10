"Onkel Pö Nacht" in der Empore: Es wird eine stimmungsvolle Party!

Uli, wie kamst du auf die Idee, eine Onkel Pö-Veranstaltung zu initiieren?Ich wohnte damals in Hamburg und machte Musik. Ich habe die Entstehung des Pö von Anfang an miterlebt. Das ursprüngliche Pö befand sich in unmittelbarer Nähe unseres "Zwick" am Mittelweg. Da war es selbstverständlich, dass man als Musiker und Musikinteressierter in den Musikclub geht.Nach dem Umzug an den Lehmweg hast du selbst bei Renovierungen des Clubs geholfen?Ich habe beim Malern geholfen. Das war damals selbstverständlich. Man half sich gegenseitig.Deine Band war damals "Leinemann"?Ja, wir haben regelmäßig im Pö gespielt. Wir waren sozusagen die Hausband mit ein bis zwei Terminen im Monat. Und wenn Gruppen ausfielen, sind wir kurzfristig eingesprungen.Das Pö war ja ein Sprungbrett für viele Künstler.Das ist richtig. Otto, Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindenberg, Hans Scheibner - um nur einige zu nennen. Künstler wie U2, Helen Schneider, Michael Brecker, Alphonse Mouzon, Al Jarreau und Ralph Towner traten dort auch auf. Und im Publikum und am Tresen trafen sich Schauspieler, TV- und Radiomoderatoren wie z.B. die NDR-Moderatoren Henning Venske und Carlo von Tiedemann.Udo Lindenberg verewigte das "Pö" in seinem Song "Alles klar auf der Andrea Doria", in dem eine Textzeile lautet 'Bei Onkel Pö spielt 'ne Renterband seit zwanzig Jahren Dixieland'. Neben Jazz wurde im Pö kräftig gerockt. Dazu hast du mit deinen Bands mächtig beigetragen.Ob mit Leinemann oder Rudolf Rock & die Schocker - es ging immer mächtig ab im Pö. Und diese tolle Stimmung wollen wir jetzt in der Empore erzeugen. Ich habe viele Musiker eingeladen, die früher im Pö aufgetreten sind. Neben Rudolf Rock & den Schockern - mit meiner Frau Susi Salm -, werden Geff Harrison, Neil Landon, Berry Sarluis und Taco auftreten. Auch Holger Jass, der das Pö von Peter Marxen übernahm, ist eingeladen. Er hat ein Buch über das Pö geschrieben, aus dem er vielleicht auch vorliest.Es wird also eine richtige Party?Ich würde mich freuen, wenn alle Gäste richtig mitfeiern. Susi und ich haben uns viel tolle Aktionen einfallen lassen. Neben der Musik werden die Besucher zwischendurch überrascht. Tanzen und Mitsingen sind angesagt! So wie früher im Pö, als der Spaß im Vordergrund stand. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Pineau, das Kultgetränk des Pö. Der wird in Buchholz auch ins Spiel kommen. Als besonderes Highlight wird mein Freund und Partner Hugo Egon Balder nach seiner Theatervorstellung in Hamburg nach Buchholz kommen und einige Songs von unserem neuen Album mit uns spielen. Am Ende werden alle gemeinsam auf der Bühne mit dem Publikum rocken.Wir wünschen viel Vergnügen und großen Erfolg.Das WOCHENBLATT verlost 3 x 2 Karten für die Onkel Pö Nacht am Samstag, 3. November in der Buchholzer Empore. Senden Sie uns bitte bis Mittwoch, 31. Oktober, eine E-Mail mit dem Stichwort "Onkel Pö". Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und eine Telefonnummer. Wir informieren Sie, falls Sie zu den Gewinnern zählen. Zusätzlich verlosen wir fünf CDs der "Rudolf Rock Allstars". Wir wünschen viel Glück.