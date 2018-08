"O’zapft is!" - "dodenhof" in Posthausen feiert Oktoberfest – Vorverkauf gestartet

Das Fest beginnt am Samstag, 22. September, um Punkt 12 Uhr mit dem Anstich vom ersten Fass Paulaner-Oktoberfestbier. Nach dem offiziellen Startschuss beginnt die Oktoberfest-Saison 2018 im Zelt: Gefeiert wird donnerstags, freitags und am Dienstag (2. Oktober) von17 bis 24 Uhr sowie samstags von 12 bis 24 Uhr. Donnerstags legt DJ Toddy im Festzelt auf. Freitags und samstags sowie am 2. Oktober sorgen die Bands „Die Wiesnkönige“ und „4Ever“ für Stimmung.Das Eventteam von dodenhof empfiehlt, für alle Tage Sitzplatzreservierungen vorzunehmen (freitags und samstags jeweils 10 Euro pro Person – bei 10er-Belegung am Tisch sind zweiPersonen gratis). Donnerstags ist der Eintritt frei. Sitzplatzreservierung und Vorverkauf finden ausschließlich an der Center-Information in der Shop-Mall statt. Festwirt ist erneutLandschof’s aus Kirchwalsede.