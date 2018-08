Party zu den größten Hits der 1990er Jahre in der "Empore"

Verlosung von Cliquen-Tickets

Die 1990er sind wieder da - oder besser gesagt: Gefühlt waren sie niemals weg! Mit Hits wie "Hyper! Hyper!", "Rhythm is a Dancer", "Mambo No. 5" oder "Narcotic" wird DJ Sunshine die "Empore" gewaltig zum Beben bringen. Los geht die "90er Party" am Samstag, 18. August, um 21 Uhr in dem Veranstaltungszentrum (Breite Str. 10) in Buchholz. Dazu wird der große Saal komplett umgebaut, die Reihenbestuhlung entfernt und so eine große Party-Location geschaffen. Licht, Video und Musik vom Feinsten machen diesen Abend zu einer der beliebtesten Partys in der Nordheide.DJ Sunshine sorgt für den passenden musikalischen Rahmen zum Feiern, Tanzen und Flirten. Der aus Hamburg stammende DJ hat mit den 1990ern bereits einschlägige Erfahrungen gemacht. So bringt er zum Beispiel regelmäßig jeden Monat bis zu 1.000 Leute im Schmidts Tivoli bei der "NO LIMIT 90er Party" mächtig ins Schwitzen. Sein Motto: "Zwischen Backstreetboys, Spice Girls und Haddaway, passt auch immer eine Prise Nirvana, Robbie Williams oder PUR. Von Ace Of Base bis Wolds Apart - für jeden ist was dabei!" Seine ersten Gehversuche als DJ machte er Mitte der 1990er auf Privat-Parties und Dorf-Festen. Im Jahr 2000 zog er nach München, wo das erste Club-Engagement nicht lange auf sich warten ließ. 2002 verschlug es ihn dann schließlich nach Hamburg, wo er sich im Laufe der Jahre den Beinamen "Party-Allzweckwaffe" errang. Ob auf dem Hafengeburtstag, im Schmidts Tivoli oder beim Santa Pauli Markt - DJ Sunshine trifft den richtigen Ton und bringt die Stimmung zum Kochen!• Die Karten kosten im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 10 Euro. Reservierung: Empore"-Theaterkasse, unter Tel. 04181 - 287878 und www.empore-buchholz.de.• Das WOCHENBLATT verlost zusammen mit der "Empore" zwei Cliquen-Tickets für je fünf Personen. Senden Sie eine E-Mail mit dem Stichwort "90er Party" an gewinnspiel@kreiszeitung.net bis Mittwoch, 15. August, 15 Uhr. Telefonnummer nicht vergessen!