Planertag bei den Garten-Profis

Wer über die Neugestaltung seines Gartens oder seiner Terrasse nachdenkt, sollte jetzt mit der Planung beginnen, um bereits den nächsten Sommer in einem neuen, grünen Refugium zu genießen.Der Garten von Ehren lädt am Samstag, 1. September zum Tag der offenen Tür in die Gartenplanungsabteilung ein. Besucher haben an diesem Tag von 10 bis16 Uhr die Gelegenheit, die Planer Sarah Klever und Dennis Ziegert persönlich kennenzulernen und Einblicke in die Arbeit professioneller Gartengestalter zu erhalten. Alle Fragen rund um das Thema Gartenplanung werden beantwortet und jede Menge Ideen können mit nach Hause genommen werden. Es ist keine Anmeldung erforderlich.Veranstaltungsort: Garten von Ehren, Maldfeldstr. 2, 21007 Hamburg-Marmstorf,040-7511589-0, www.Garten-von-Ehren.de