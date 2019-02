Popmusik ohne Instrumente mit „Alte Bekannte“

Diese Musiker sind wie „Alte Bekannte“: Daniel „Dän“ Dickopf, Songwriter und -texter der Wise Guys, die sich im Juli 2017 auflösten, Nils Olfert, der fast neun Jahre bei den Wise Guys aktiv war, und Björn Sterzenbach, der letzte Bassist von Deutschlands erfolgreichster A-cappella-Formation, haben sich vor einiger Zeit zu einer neuen A-Cappella-Formation zusammengetan. Um ihr Ensemble „Alte Bekannte“ mit frischen Stimmen weiter aufzuwerten, holten sie sich noch zwei Musiker als Unterstützung. Aber auch die beiden Neuen sind keine unbeschriebenen Blätter: Clemens Schmuck ist bekannt unter Anderem als Mitglied der niederländischen Band „Intrmzzo“ und Ingo Wolfgarten hat zuletzt an der Seite von Gregor Meyle, aber auch in diversen anderen musikalischen Projekten auf sich aufmerksam gemacht.Seit Januar dieses Jahres erobern „Alte Bekannte“ mit ihrem Debütalbum „Wir sind da!“ (Einstieg auf Platz 23 der Charts) und dem dazugehörigen Live-Programm die Bühnen im deutschsprachigen Raum.Die Musik von "Alte Bekannte" steht dabei in der Tradition der Wise Guys - Popmusik ohne Instrumente mit richtig guten deutschen Texten. Humorvoll, bissig, emotional. Vor allem die beiden „Neuen“ Clemens und Ingo sorgen mit ihren Ideen, Kompositionen und Arrangements für kräftig frischen Wind.Sa., 9.3., 20 Uhr in der Kulturkirche St. Johannis, Wiesenstr. 25, in Buchholz. Karten: 41 Euro.„Kinderlieder-Konzert von Dän & Nils“ am So., 10.3., ebenfalls in der Kulturkirche St. Johannis. Karten: 14 Euro (Kinder bis zwei Jahre frei).jeweils bei der Buchhandlung Slawski in Buchholz Tel. 04181 - 31100 oder im Kirchenbüro St. Johannis, Tel. 04181- 7429 oder online www.johannis-buchholz.de/kulturkirche/kartenvorbestellung.html