Premiere mit "La Diva Loca" in der Empore Buchholz

Carolin Fortenbacher und Band sind froh- und unsinnig

Als "La Diva Loca" ist die Sängerin und Schauspielerin Carolin Fortenbacher (u.a. "Mamma Mia"-Musical) unterwegs in lateinamerikanische Länder, die großen Musicals und Welthits im Gepäck. Auf dem Weg nach Süden erwischt die "verrückte Diva" der musikalische Sonnenstich und nichts bleibt wie es mal war: "Evita" wird zum sexy Bossa, "Cats" zum schwülen Tango und "Carmen" zum Calypso. "La Diva Loca" brennt lichterloh und genießt es in tiefen Zügen. Mit von der Partie ist ihre feurig-scharfe Band, bestehend aus Tino Derado (Klavier), Achim Rafain (Bass) und Heinz Lichius (Drums). Sie lassen die Vocalakrobatin auf "Wolke 7" tanzend singen und reisen mit ihr ohne Umwege immer weiter in Richtung Sonne.Oktavenreich wie die bolivianische Inca-Prinzessin Yma Sumac, humorvoll und eigen feiert Carolin Fortenbacher die Premiere ihres neuen Programms "La Diva Loca" in der Empore Buchholz - tiefsinnig, frohsinnig, unsinnig.- Sa., 9.2., um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore, Breite Str. 10, in Buchholz. Karten (ab 21,30 Euro): Karten-Kasse der Empore Buchholz, Tel. 04181 - 287878 und unter www.empore-buchholz.de.