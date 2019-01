RC Blumenstudio: Individuelle Floristik für jeden Anlass

Nach kurzer Umbauphase ist es am Freitag, 1. Februar, soweit: Alle Interessenten können sich vom Angebot des RC Blumenstudios überzeugen und inspirieren lassen. Zwischen 11 und 14 Uhr freuen sich die Inhaberin Evelyn Schaller-Corde und Andrea Sandmann als Geschäftsführerin darauf, mit Kunden, Freunden und Interessierten auf einen guten Start anzustoßen. Die ganze Vielfalt der Floristik bietet ist dort zu finden für Familienfeiern wie Hochzeiten, Geburtstage, Beerdigungen; Jubiläen für Unternehmen und Geschäfte. Oder man kommt ins RC Blumenstudio, um sich den Frühling ins Haus zu holen oder einem lieben Menschen eine Freude zu bereiten.Mit farbenfrohen Tulpen, Ranunkeln und Fresien sowie vielen anderen Blumen sieht alles gleich viel lebendiger aus. Im Frühling werden Topfpflanzen das Angebot komplettieren. Diese können dann rund um Haus und Garten farbige Akzente setzen.“Unser Traum ist wahr geworden”, sind sich Evelyn Schaller-Corde und ihreGeschäftspartnerin Andrea Sandmann einig. Kennen tun sie sich schon aus Kindertagen. Nach einigen Jahren haben sie sich schließlich wiedergefunden. Die eine ist Bestatterin im Traditionsunternehmen Rümpel-Corde tätig und die andere war Floristin bei Blumen Kafczyk tätig. Als Anne und Rolf Kafczyk ankündigten ihr Geschäft schließen zu wollen, entwickelte sich die Idee, das Geschäft weiterzuführen. Diese sollte an anderer Stelle, aber ansonsten genauso wie es die Kunden kennen, stattfinden.Mit ihrer Leidenschaft für Pflanzen hat Andrea Sandmann gleich zwei Berufe gelernt. Als Floristin und Gärtnerin blickt sie auf 30 Jahre Berufserfahrung zurück. Eine Erfahrung, von der Evelyn Schaller-Corde gerne Tipps und Tricks annimmt, um diese in dem für sie neuen Berufsfeld umzusetzen.Wer für eine Feier Blumenarrangements plant, sollte sich spätestens drei bis vier Tage vor dem Termin mit den sympathischen Geschäftsfrauen zusammensetzen, um alles zu besprechen.Auch der Schleifendruck wird vor Ort erledigt. Einen Lieferservice gibt es auch auf Wunsch.Blumenvorbestellungen können unter Tel. 04181-293754, per Mail an info@rc-blumenstudio und persönlich im Geschäft aufgegeben werden. Da Parkplätze in der Karlstraße knapp sind, können Kunden den öffentlichen Parkplatz vor dem City Center gegenüber oder die Parkplätze des Bestattungsinstitut Rümpel-Corde nutzen.Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 8 bis 13 Uhr, mittwochs ist geschlossen, donnerstags von 8 bis 13 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 und 14 bis 18 Uhr.Eine Öffnung am Samstag und Sonntag findet unter Vorbehalt statt. Außerhalb dieser Zeiten können individuelle Termine vereinbart werden. Das Team freut sich auf ihren Besuch.