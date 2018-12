Rebellische Pianistin - über das Leben von Grete Sultan

Buchholz : Empore |

Veranstaltungszentrum Empore richtet am 27. Januar 2019 den Holocaust-Gedenktag aus

Diesen Termin sollte sich jeder vormerken: Das Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore (Breite Straße 10) richtet am Sonntag, 27. Januar 2019, den Holocaust-Gedenktag aus. Unter dem Motto "Rebellische Pianistin: Das Leben der Grete Sultan" liest Autor Dr. Moritz von Bredow aus seiner gleichnamigen, viel beachteten Biographie, in der er Grete Sultans bewegtes und bewegendes Leben zwischen Berlin und New York und das Schicksal ihrer Familie nachzeichnet. Die Veranstaltung wird von Buchholz' Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse eröffnet. Einlass ist ab 16.30 Uhr, die Lesung beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.Die Welt gedenkt am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee, der Opfer des Nationalsozialismus. In Buchholz wird der Holocaust-Gedenktag in jedem Jahr von einem anderen Verein oder einer Institution ausgerichtet.Die aus einer bedeutenden jüdischen Familie in Berlin stammende Pianistin Grete Sultan (1906-2005) gehört zu den großen, aber in Deutschland durch die Folgen des Nationalsozialismus fast vergessenen Musikerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde zwischen 1922 und 1925 an der Berliner Hochschule für Musik ausgebildet. Ihre Karriere fand ab 1933 ein abruptes Ende. 1941 gelang Grete Sultan in letzter Minute die Flucht in die USA, wo sie sich in New York eine neue Existenz als Konzertpianistin und Pädagogin aufbaute.