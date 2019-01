Schnäppchen bei der Wintermode - Markenbekleidung zum Hammerpreis!

ah. Hittfeld. „Unsere Kunden können sich auf einen tollen Winterschlussverkauf freuen“, sagt Torsten Frank, Filialleiter von „Tatex - Herrenmode“ in Hittfeld (An der Reitbahn 2a). Von Mittwoch, 23. Januar, bis Samstag, 2. Februar, gibt es viele warme Winterbekleidungsartikel zu absoluten Superpreisen. "Unsere erste Frühjahrsware trifft ein und für diese benötigen wir ausreichend Platz", sagt Torsten Frank.

"Diese einmalige Gelegenheit sollten Interessierte unbedingt nutzen, um sich vollständig mit hochwertigen Artikeln einzukleiden", sagt Inhaber Karim Tatari. "Mit Sicherheit wird es im Frühjahr noch kalt werden. Daher lohnt es sich besonders, sich jetzt diese attraktiven Angebote zu sichern", fügt Karim Tatari hinzu. Zahlreiche Bekleidungsstücke werden bis zu 50 Prozent Preisnachlass offeriert. Nicht alle Bekleidungsartikeln sind in allen Größen und Farben vorrätig. Daher gilt: Wer zuerst kommt, hat noch die vollständige Auswahl.Bei diesen Preisen lohnt sich der gemütliche Bummel durch das renommierte Herrenmoden-Geschäft ganz besonders: Sakkos werden ab 98 Euro offeriert, Wollmäntel sind ab 98 Euro erhältlich, Winterjacken gibt es ab 69 Euro und Anzüge ab 149 Euro. Praktische Lederjacken in verschiedenen Schnitten werden mit 20 Prozent Preisnachlass verkauft. Baumwoll-, Cord- und Thermohosen hält das Team von Tatex ab 59 Euro bereit. Wer warme Pullover benötigt: Auf das Stricksortiment erhält der Kunde ebenfalls 20 Prozent Rabatt. Auch Accessoires werden mit Preisnachlass angeboten. Hochwertige Cashmere-Schals sind bereits ab 59 Euro erhältlich. "Bei diesen Preisen lässt sich der eine oder andere Artikel zusätzlich kaufen", sagt Torsten Frank.Selbstverständlich ist das freundliche und geschulte Team bei allen Fragen rund um die stilvolle Bekleidung behilflich. Sollte bei einem Kleidungsstück eine Änderung notwendig sein, wird diese gern ausgeführt. "Unser Fachpersonal kennt sich bestens mit allen Bekleidungsstücken und Materialien aus. Daher hilft es bei einer individuellen Zusammenstellung der Bekleidung sehr kompetent", sagt Karim Tatari. Wenn es um Herrenmode geht, ist "Tatex - Herrenmode" in Hittfeld das beste Ziel für Männer, die hochwertige Mode zum außergewöhnlichen Preis-/Leistungsverhältnis schätzen. Qualität, Service und Kompetenz werden dort zu 100 Prozent geboten.