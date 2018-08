Schnäppchen in Schneverdingen machen - super Angebote für den Sommer!°

"Wir geben alles", so lautet das Motto zum "15. Schneverdinger Sparfestival", das bis zum kommenden Samstag um 18 Uhr in der Heidestadt veranstaltet wird. Früher war es der beliebte "Sommerschlussverkauf" (SSV), der die Kunden zum Saisonende in die Geschäfte aufgrund der nochmals stark reduzierten Preise lockte. Das Ziel des Einzelhandels ist es, mit dieser Aktion eine Lagerräumung zu erreichen, um Platz für die neue Ware der nächsten Saison zu schaffen.

Zum 15. Sparfestival werden viele Schneverdinger Geschäftsleute wieder Preisreduzierungen bis zu 70 Prozent offerieren. Diese Preisknaller gelten nicht nur für die aktuelle Sommerware, sondern auch für saisonunabhängige Qualitätsware.

Und es sind die bekannten Schlussverkauf-Sortimente, die in Schneverdingen bedingungslos geräumt werden. Zunächst steht natürlich die Bekleidung und Schuhe für junge und erwachsene Kunden im Vordergurnd. Aber auch Sportmode und -ausstattung, Heimtextilien, Betten und Teppiche sind stark im Preis reduziert.

Das große Möbelhaus Brümmerhoff bietet zudem Sonderaktionen in allen Abteilungen. So mancher Artikel wird auf den Angebotsflächen präsentiert, der die Besucher interessieren wird. In der Modewelt wandert bestimmt auch schon das ein oder andere herbstliche Lieblingsteil in die Einkaufstasche.

Viele kostenlose Parkplätze und die Gastronomie mit großen Außenbereichen freuen sich auf die Besucher aus der Region, denn Schneverdingen ist ja nicht nur als Einkaufsstadt in ganzen Umkreis beliebt, sondern auch als Ort der Erholung.