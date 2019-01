Schuberts dritte Sinfonie

Sa., 19.01.2019, um 20 Uhr in der "Empore" in Buchholz, Breite Str. 10; Eintritt: ab 12 Euro; Ticketvorverkauf in der "Empore", Tel. 04181 - 287878, im Servicecenter für Kultur & Tourismus in Buxtehude, Tel. 04161 - 5012345, E-Mail kulturbuero@stadt.buxtehude.de, sowie auf www.jso-b.de.

Die beiden Winterkonzerte des Jugend-Sinfonie-Orchesters Buxtehude am Freitag und Samstag, 25. und 26. Januar, in Buxtehude sind restlos ausverkauft. Erstmals gibt das junge Orchester aber auch ein Konzert in Buchholz. Hierfür sind noch Karten erhältlich.Auf dem Programm stehen die Ouvertüre zur Oper "Semiramide" von Gioachino Rossini, das Konzert F-Dur für Flöte, Fagott und Streicher von Georg Philipp Telemann sowie die heitere Sinfonie Nr. 3 von Franz Schubert.