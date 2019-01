Senioren-Wohnsitz Bendestorf: Wohnqualität erneut erhöht

Im Alter möchte man so lange wie möglich in den eigenen Räumen wohnen, seine Wohnung nach eigenen Vorstellung einrichten und in einer angenehmen Umgebung wohnen.Möglich macht dies der Senioren-Wohnsitz Bendestorf (Eichenort 6-12, Tel. 04183-120, www.senioren-wohnanlage.de). Dieser wird in der zweiten Generation von der Familie Ettwig geführt. "Wir verbinden eigenständiges Wohnen in anspruchsvoller Atmosphäre mit umfangreichen kulturellen, gesellschaftlichen und gastronomischen Angeboten. Dabei legen wir Wert auf einen hohen Qualitäts- und Servicestandard", sagt Andreas Ettwig.Daher werden den Bewohnern immer wieder neue Wohn- und Serviceangebote offeriert.Momentan befinden sich die neuen Wintergärten im Bau. Über den Eingangsbereichen entstehen zwei Wintergärten, die allen Bewohnern zur Verfügung stehen. Die Wintergärten sind vollständig verglast, so dass sie eine helle und freundliche Atmosphäre vermitteln. "Die leichtgängigen Fensterelemente lassen sich fast vollständig öffnen, sodass bei entsprechender Witterung ein Sitzplatz wie im Freien entsteht", sagt Andreas Ettwig. Die Bewohner haben von den Wintergärten einen freien Blick in die Umgebung. Die Räume werden zudem mit einer Glaswand zum übrigen Wohnbereich abgegrenzt."Diese Wintergärten verhelfen zu einem weiteren Wohlfühlfaktor in unserem Senioren-Wohnsitz. Sie können jederzeit genutzt werden und bieten schöne Plätze zur Entspannung", sagt Andreas Ettwig.Bereits Ende vergangenen Jahres wurde das Hallenschwimmbad neu gestaltet, das von den Bewohnern zur Förderung der Gesundheit gern genutzt wird. Angeschlossen daran befindet sich eine Sauna mit finnischen Ofen sowie ein Therapie-Raum für Massagen und andere Wellness-Anwendungen.• Wer sich für eine der Ein- und Zweizimmer-Wohnungen interessiert, kann sich an die Verwaltung des Senioren-Wohnsitzes Bendestorf unter Tel. 04183-120 wenden.