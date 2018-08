SKE in Brackel: Brandschutz- und Korrosionsschutzanstriche vom Experten

ah. Brackel. Ob im mittelständischen Handwerksbetrieb oder im internationalen Großunternehmen: Korrosions- und Brandschutz spielen im Neu- als auch bei bestehenden Konstruktionen eine wichtige Rolle. Die Firma SKE Beschichtungen in Brackel (Vor dem Haßel 6b, Tel. 04185-504477-7) führt den Verkauf von innovativen und bewährten Anstrichen aus. Der Verkauf erfolgt an Großhändler, gewerbliche Malerbetriebe, Stahl- und Anlagenbaubetriebe und an Zulieferer.

SKE Beschichtungen hat Grundierungen, Zwischenbeschichtungen und Spezialbeschichtuingen ebenso am Lager wie vorgetönte Deckbeschichtungen. Aus diesen fertigt das SKE-Team auf Bestellung innerhalb kürzester Zeit nahezu jeden gängigen Farbton, egal ob nach RAL, Munsell, NCS oder British Standard. "Wir garantieren weltweit den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte", sagt SKE-Geschäftsführer Sönke Keßler."Wir informieren und beraten gerne ausführlich über unsere Produkte, sodass der Kunde den optimalen Anstrich in der gewünschten Menge von uns geliefert bekommt", sagt Sönke Keßler. SKE Beschichtungen übernimmt den Vertrieb für hochwertige Beschichtungsstoffe des niederländischen Chemie-Konzerns "AkzoNobel"."Wir beraten individuell und kompetent, wenn es um wirkungsvolle Anstrichsysteme für verschiedenste Einsatzgebiete wie zum Beispiel Industrieanlagen, Stahlhochbau, Kraftwerksbau oder Anlagen in chemischer und atmosphärischer Belastung - Offshore/Onshore - geht", sagt Sönke Keßler, der über eine langjährige Erfahrung in den Bereichen Korrosionsschutz und Brandschutzbeschichtungen verfügt. Diese bezieht sich sowohl im zuverlässigen Schutz bon Anlagen sowohl bei Neubauten als auch im Instandhaltungsbereich."Wir legen Wert auf ständige Erreichbarkeit, ausführliche Beratung und schnelle Lieferung", sagt der Spezialist. Grundlage für diesen schnellen Service ist die ausführliche Bearbeitung. Da SKE seinen Firmensitz zentral im Landkreis Harburg hat, ist die umgehende Beratung in der Region vor Ort möglich. Dabei könnenauch kleinste Mengen bestellt werden. Ob Ventile, Pumpen, Träger, Stahlrohrleitungen oder vieles mehr: Auf die Produkte von SKE Beschichtungen kann sich der Kunde verlassen.