Buchholz : Waldschule |

os. Buchholz. Das Umweltbewusstsein in der Gesellschaft wächst. Wir wissen, welche unserer Verhaltensweisen besonders umweltschädlich sind. Selten führt das aber dazu, die Routinen zu ändern. Wie Auswege aus dieser Widersprüchlichkeit aussehen können kann, vermittelt Dr. Michael Kopatz bei seinem Vortrag "Ökoroutine - Damit wir tun, was wir für richtig halten" in Buchholz. Veranstalter am Montag, 22. Oktober, ab 19 Uhr in der Aula der Waldschule (Parkstr. 31) ist der Verein "Buchholz fährt Rad". Der Eintritt ist frei.

Dr. Michael Kopatz ist promovierter Sozialwissenschaftlicher. Er ist u.a. Lehrbeauftragter für "Umweltpolitik" an der Universität Kassel sowie für "Nachhaltigen Wohlstand" an der Leuphana-Universität Lüneburg.