"Sommer-Open-Air" mit Tom Gaebel in Buchholz

Jetzt Karten sichern für die exklusive "Sinatra-Show"

Nach der gelungenen Premiere freut sich das Team der "Empore" auf die Fortsetzung des "Sommer-Open-Air" mit einer exklusiven "Sinatra-Show" von Tom Gaebel. Der Vorverkauf für das Konzert „Tom Gaebel singt Sinatra“ am Freitag, 24. August, um 20 Uhr läuft bereits.Begleitet von seiner zwölfköpfigen Swing-Band wird Tom Gaebel die Besucher mit Evergreens wie "Strangers In The Night", "My Way" oder "New York, New York" begeistern. Bei Fans wie bei Kritikern hat sich der deutsche Sänger mit der unnachahmlichen Stimme den Ruf des „deutschen Sinatra“ erworben und gilt sogar europaweit als bester Interpret der weltberühmten Songs von "Ol’ Blue Eyes". Das "Empore"-Publikum kann sich also auf wunderbare Lieder an einem hoffentlich lauen Sommerabend freuen.Die große Bühne wird erneut in den "Empore"-Teich gebaut, die Gäste sitzen im Halbrund zwischen Brunnen, City Center und Denkmal mit Blickrichtung "Empore". Die beiden Haupteingänge befinden sich in Höhe Volksbank und vor dem Eiscafé. Um den Einlass angenehmer zu gestalten, können diesmal in den "Preisgruppen 1 und 2" feste Sitzplätze gebucht werden. Die Plätze in der "Preisgruppe 3" finden sich direkt an der Bühne auf den Stufen zum Teich. Dies ist sozusagen die erste Reihe, allerdings ohne Stühle und etwas rustikal. Wir empfehlen deshalb ein Sitzkissen mitzubringen. Karten für diese Plätze sind nicht online buchbar, sondern nur direkt in der Kartenkasse der "Empore" erhältlich. Für die gastronomische Versorgung rund um das Konzert sorgt das Lim's Team.Frank Sinatra ist einer der größten Entertainer des 20. Jahrhunderts. „Er hat mich musikalisch beeinflusst wie niemand sonst.“, erklärt Tom Gaebel. „Mit 19 habe ich meine erste Sinatra-Schallplatte gekauft und war sofort verliebt in diese Stimme und diese Musik!“. Eine Leidenschaft, die auch den entscheidenden Anstoß für seine eigene Karriere als Sänger gab und Tom Gaebel inspirierte eine eigene "Sinatra-Show" zu konzipieren. Mit den exklusiven "Sinatra-Shows" geht für Gaebel und sein Orchester ein Traum in Erfüllung: „Ich möchte dem Publikum auch weniger bekannte Songperlen präsentieren, die mich als Künstler genauso sehr geprägt haben wie Sinatras unvergessene Welthits“. Dass das alles aber in „Rat Pack“-Manier locker und leicht und nicht ernst und schwer über die Bühne geht, versteht sich bei Gaebels charmant-witziger Art und seinen zwölf bestens gelaunten Musikerkollegen von selbst. Die Besucher beim "Sommer-Open-Air" können sich auf einen glanzvollen Abend in bester Las-Vegas-Tradition freuen.• Karten sind ausschließlich an der Kartenkasse der "Empore" oder unter Tel. 04181 - 28 78 78 erhältlich.