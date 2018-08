Buchholz : Kunstverein |

tw. Buchholz. Mit dieser Ausstellung kann sich der Betrachter in weit entfernte Galaxien hinwegträumen: „Star Trek: Heritage“ von Seok Lee startet mit einer Vernissage am Sonntag, 2. September, um 11 Uhr in den Räumen des Kunstvereins Buchholz/Nordheide e. V. (Kirchenstr. 6). Der renommierte Künstler Seok Lee widmet sich in diesem außergewöhnlichen Kunsterlebnis mit seinen multi-medialen Installationen der Legende Star-Trek und ihrem Erbe. Er wird den Ausstellungsraum des Kunstvereins zu einer temporären Botschaft der Vereinigten Föderation der Planeten erklären. Nach der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden des Kunstvereins, Dr. Sven Nommensen, wird Goesta Diercks, Deichtorhallen Hamburg/Sammlung Falckenberg, in die Ausstellung einführen. Darsteller der Starfleet Academy Hamburg weihen zusammen mit Die Loge e. V. mit einer Performance die Sternenflotten-Botschaft ein.

• Öffnungszeiten (bis 30. September): Di. bis Fr., 16 bis 18; Sa. und So., 11 bis 17 Uhr.