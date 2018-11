Sterne-Shoppen: Einkaufsvergnügen in der Heidemetropole Schneverdingen

Schneverdingen wird von vielen Menschen aus der Region häufig als attraktive und gemütliche Einkaufsstadt gelobt. Beim „Sterne-Shopping“ am kommenden Sonntag, 11. November, bekommen die Kunden schöne Weihnachtssterne für ihre Einkaufstreue geschenkt.Die Geschäftsleute der Heideblütenstadt laden von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Mit Beginn der kalten Jahreszeit halten die Fachleute eine große Auswahl an warmer Bekleidung bereit. Und wer schon an die Geschenke für Weihnachten denkt, der hat jetzt noch die gesamte Auswahl der vollständigen Sortimente. Falls mal ein Artikel fehlt, ist noch ausreichend Zeit für Nachbestellungen oder Sonderwünsche.Echte Sonntags-Shopper können sich auf tolle Verkaufs-Aktionen der Schneverdinger Kaufleute freuen, die fachgerechte Beratung und den gewohnten Service gibt es obendrein.Neben dem vielfältigen Einzelhandel schätzen Sonntagsgäste vor allem die einladende Gastronomie und die legendär großen Kuchenstücke in den Schneverdinger Cafés. Da lassen sich doch Einkaufsspaß und kulinarischer Genuss gut miteinander verbinden. Und auch wenn die verkaufsoffenen Sonntage in Schneverdingen gerade von auswärtigen Kunden gern und oft besucht werden: Einen Parkplatz in der Nähe findet man eigentlich immer, und die Wege zu den Geschäften sind nur kurz.