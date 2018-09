Straßensperrungen in Buchholz

os. Buchholz. Autofahrer in Buchholz müssen sich in der kommenden Woche an verschiedenen Stellen auf zusätzliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

• Wegen Erschließungsarbeiten wird die Soltauer Straße ab Montag, 10. September, in Höhe des ehemaligen Autohauses Hillmer halbseitig gesperrt. Auch der Gehweg wird zeitweise Baustelle. Die Arbeiten sollen bis 1. Dezember dauern.

• Die Straße "In der Twiete" wird von Dienstag, 11. September, bis Mittwoch, 19. September, wegen Kanalbauarbeiten in Höhe der Einmündung zum Seppenser Mühlenweg voll gesperrt.

• Im Kiefernkamp wird ein Hausanschluss installiert. Deshalb ist er am Mittwoch, und Donnerstag, 12. und 13. September, voll gesperrt.

• Die Heidestraße wird wegen Baumfällarbeiten am Donnerstag, 13. September, von 8 bis 16 Uhr in Höhe der Hausnummer 22 voll gesperrt.