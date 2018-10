Super Angebote für die kalte Jahreszeit und Herbstmarkt in Schneverdingen

Die kalte Jahreszeit hat begonnen. Nun präsentieren die Geschäfte ein breit gefächertes Sortiment an warmer Bekleidung. Daher sollten die Bewohner der Region den verkaufsoffenen Sonntag in Schneverdingen nutzen. Am 21. Oktober öffnen die Geschäftsleute ihre Türen in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. In dieser Zeit bereitet der Bummel durch die Geschäfte der Heidestadt so richtig Vergnügen.Die Firmeninhaber haben sich für den verkaufsoffenen Sonntag erneut attraktive Aktionen einfallen lassen. Selbstverständlich gibt es modische Schnäppchen. Die Fachberater sind hilfsbereit und empfehlen das passende Outfit. Denn in Schneverdingen gehört die Beratung zum perfekten und aufmerksamen Service dazu.Und gut frühstücken kann man in der Schneverdinger Gastronomie bekanntlich auch ausgiebig und überall. So wird der Einkauf durch die vielfältige Auswahl und die gute Beratung in den Geschäften unterhaltsam und erfolgreich.Bis Weihnachten ist zwar noch etwas Zeit, die Sortimente im Handel sind noch gut bestückt und es bleibt noch Muße und Gelegenheit für Nachbestellungen und Ergänzungen. Außerdem gibt es überall in der Stadt kostenlose Parkplätze. So sind die Wege in die Geschäfte kurz. Hat man etwas Schönes gefunden und gekauft, kann der Artikel gleich in das in der Nähe abgestellte Fahrzeug gebracht werden.Es lohnt sich, etwas mehr Zeit an diesem Tag mitzubringen. Ein Spaziergang durch die sehenswerte Landschaft sollte auf jeden Fall dazu gehören.Erneut dürfen sich die Bewohner Schneverdingens und die Gäste der Heidestadt auf den stimmungsvollen Herbstmarkt in der Innenstadt freuen. Dieser findet von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Oktober statt. Zahlreiche Marktgeschäfte werden vor Ort sein und eine Budenstadt bilden.Für die Unterhaltung sorgen natürlich wieder die bunten Kinderfahrgeschäfte und die etwas rasanteren Fahrgelegenheiten für Jugendliche und Erwachsene.Der Herbstmarkt wird offiziell am Freitag, 18. Oktober, um 14 Uhr eröffnet.Der Schneverdinger Herbstmarkt verzaubert jedes Jahr wieder junge und ältere Besucher durch seine stimmungsvolle Gestaltung und tolle Atmosphäre. Am Sonntag, 21. Oktober, kann man in zudem vin 12 bis 17 Uhr in aller Ruhe einkaufen und den Herbstmarkt genießen.