Super Neuheiten im Media Markt Buchholz

Der Media Markt Buchholz im Fachmarktzentrum (Nordring 2) präsentiert seinen Kunden und allen Interessierten stets die brandneuen Trends in allen Abteilungen. So auch jetzt wieder: Anhänger von bester TV-Bildqualität werden sich freuen. Der Media Markt zeigt die TV-Sensation von der Internationalen Funkausstellung (IFA).Mit dem QLED 8K TV läutet Samsung eine neue Ära seiner Bildqualität ein. In 65 (163 cm), 75 (189 cm) und 85 Zoll (216 cm) erfüllt die Q900-Serie die Kundenwünsche nach großen Display-Diagonalen, hochwertigem Design und immer höherer Bildqualität.„Die 8K-Ära rückt in greifbare Nähe und Samsung geht der Entwicklung als Marktführer zielstrebig voran. Durch unseren enormen Einsatz im Bereich Forschung und Entwicklung sind wir schon seit Jahren immer wieder Vorreiter in puncto Bildqualität, sagt Leif-Erik Lindner von Samsung.„Bei 8K sprechen wir von absoluter Spitzentechnologie im TV-Bereich, Fernsehen in 8K ist definitiv ein Ereignis für die Sinne. Wer gerne ganz bewusst fernsieht und ein intensives TV-Erlebnis schätzt, wird von 8K begeistert sein und sich auch dafür entscheiden“, sagt Jürgen Müller Emden, Geschäftsführer Media Markt Buchholz.Die Nachfrage nach Fernsehern mit Bildschirmdiagonalen ab 75 Zoll nimmt ständig zu. Bleibt die Auflösung bei immer größeren TVs jedoch bei 4K, muss sich die gleiche Anzahl von Pixeln über eine größere Bildschirmfläche verteilen – das Bild wird grobkörniger. In einem 8K-Bild mit 7.680 x 4.320 Pixeln (8K UHD) hingegen stecken vier Mal so viel Bildpunkte wie in einem 4K UHD-Bild und 16 Mal so viele wie in einem Full HD-Bild. Dadurch sind sichtbar feinere Details möglich, denn das Bild wird gleichzeitig größer und schärfer. Auf diese Weise erzeugen die Bilder der QLED 8K TVs zudem eine größere Tiefenwirkung als bei 4K. Dieser Effekt entsteht, da mehr erkennbare Details dem Gehirn zusätzliche Hinweise für Dreidimensionalität geben, zum Beispiel feinere Helligkeitsabstufungen oder Schattierungen. Ein praktischer Vorteil der höheren Auflösung ist die höhere Bildqualität für mehr Zuschauer: Bei 8K wirkt die Bildschärfe höher, auch wenn man dicht am TV sitzt. So finden in mehreren Reihen noch mehr Zuschauer vor dem TV Platz und können den Film uneingeschränkt genießen.Die Samsung QLED 8K-TVs stehen nicht nur für innovative Bildtechnologie, sondern glänzen auch in puncto Design. Mit ihrer schlichten Formgebung integrieren sie sich stilvoll in die eigenen vier Wände. Dabei lässt der Ambient-Modus den TV sogar fast verschwinden: Vor einer Wand fotografiert, reproduziert der TV den Hintergrund und scheint mit ihm zu verschmelzen. Zudem kann der QLED TV im Ambient-Modus Informationen wie Uhrzeit, Wetter, Nachrichten oder Grafiken anzeigen."Diese Technologie sollte man sich bei uns im Markt anschauen. Danach möchte man sicher nicht mehr sein bisheriges TV-Gerät nutzen", so Jürgen Müller Emden.Eine weitere Neuheit betrifft die Kaffee-Genießer. Nespresso bietet ab sofort eine neue Technologie. Mit Vertuo hebt der Hersteller den Kaffee-Genuss in eine neue Dimension. Die neuen Maschinen brühen dank innovativer Zentrifugal-Brühtechnologie eine große Tasse frischen Kaffee mit einzigartig dichter Crema und dunklem, vollem Körper. Durch diese Technologie rotieren die Kapseln bis zu 7.000 Umdrehungen pro Minute, jeder Tropfen Kaffee wird sanft und gleichmäßig extrahiert. Eine weitere Spezialität des Systems: Durch den kapselspezifischen Brühvorgang mit Barcode-Erkennung bereitet die Maschine automatisch für jede Röstmischung die optimale Tasse Kaffee zu. Die Bedienung ist einfach: Mit nur einem Tastendruck wird ein umfangreiches Angebot an unterschiedlichen Kaffeevarianten für jeden Geschmack und in fünf verschiedenen Tassengrößen zubereitet. "Mit diesem innovativen System erhält jeder Kaffeetrinker seinen speziellen Kaffeegenuss individuell zubereitet. Dabei kann er sich auf die immer gleichbleibende Qualität verlassen", sagt Steffi Berg vom Media Markt Buchholz. Die neuen Nespresso Vertuo Maschinen stehen im Media Markt Buchholz zum Test bereit. "Die Kunden werden von dieser neuen Technologie überzeugt sein, wenn sie eine Tasse Kaffee, die über viel Crema verfüpgt, getrunken haben", sagt Steffi Berg.