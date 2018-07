Tafel sucht ehrenamtliche Fahrer

os. Buchholz. Die ehrenamtlichen Helfer der Buchholzer Tafel benötigen jetzt selbst Hilfe: Die Einrichtung, die immer mittwochs in der Ausgabestelle am Reiherstieg günstig Lebensmittel an Bürger verkauft, sucht einen oder zwei Fahrer, die mithelfen die Waren bei Supermärkten in Buchholz und Umgebung einzusammeln. Voraussetzung für Interessenten ist ein Führerschein der alten Klasse 3.

Die Arbeitszeit für die potenziellen Neueinsteiger liegt mittwochs von ca. 7.15 bis 12.30 Uhr. Die Mitarbeiter werden von erfahrenen Helfern eingewiesen. Die Fahrzeuge, mit denen die Lebensmittel eingesammelt werden, stellt Kuhn+Witte zur Verfügung.

• Interessenten melden sich bei der Leiterin der Tafel, Maria Hansmann, unter Tel. 04181-99674, oder bei Eberhard Unger (Tel. 0173-6991276, E-Mail: eberhardunger4@gmail.com).