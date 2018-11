Total-Räumung im Modehaus Bartels

Nach über 30 erfolgreichen Unternehmerjahren übergeben Eigentümer Ute und Roland Schmid ihr Bekleidungshaus "Modehaus Bartels" in der Schneverdinger Bergstraße zum Jahresende an ihre langjährige Mitarbeiterin Bianca Köhler.Sie ist in Schneverdingen - neben ihrer Kompetenz rund um die Mode - auch aufgrund ihrer vielseitigen musikalischen und sportlichen Aktivitäten beliebt und bekannt. Die Übergabe an die neue Chefin wurde betriebsintern sehr langfristig vorbereitet und von den scheidenden Inhabern unternehmerisch und fachlich über ein Jahr begleitet.Bis zum Stichtag findet in dem Schneverdinger Fachgeschäft ein Total-Räumungsverkauf statt. Das gesamte aktuelle Herbst-/ Wintersortiment der bekannten deutschen Markenanbieter wird mit hohen Rabatten ausverkauft. Nach einer kurzen "Verschnaufpause" geht es dann im nächsten Jahr mit neuem Schwung und unter neuer Führung in dem Modehaus weiter.Am kommenden "Sterne-Shopping"-Sonntag ist das Geschäft von 12 – 17 Uhr geöffnet. Die Kunden können sich dann auf die kalte Jahreszeit mit wärmender Bekleidung ausstatten. Bekleidng vieler renommierter Hersteller befinden sich in der Auswahl. Und bei diesen Ausverkaufspreisen lässt sich mit Sicherheit noch das eine oder andere Bekleidungsstück zusätzlich kaufen. Das Team vom Modehaus Bartels lädt zum entspannten Bummel ein.