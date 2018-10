Umweltbewusst einkaufen

Eine umweltfreundliche und zugleich ansprechend bunte Einkaufstasche gestaltete die Künstlerin Marie Schümann aus Seevetal für die Kunden der "Galerie Apotheke" im Einkaufscenter Buchholz Galerie. Die Tasche besteht aus sehr gut zu recycelndem Kunststoff und ist wasserabweisend. Mit einer Traglast von bis zu 20 Kilo und einem Fassungsvermögen von circa 14 Litern ist die Tasche auch für größere Einkäufe bestens geeignet.Marie Schümann, die zurzeit Kunstgeschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert, engagiert sich gerne für den Umweltschutz: „Ich wünsche mir, dass die nachkommenden Generationen den gleichen grünen Planeten erleben dürfen wie wir, und ich freue mich daher besonders darüber, dass mit der Wahl einer Tasche aus nachhaltigen Ressourcen gemeinsam ein Schritt gegen Plastik und für eine gesündere Erde gegangen werden kann.“Die Tasche kann beim Einkauf in den Apotheken für eine Schutzgebühr von50 Cent erworben werden.