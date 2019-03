Verkehrsbehinderungen: Wald in Buchholz-Holm wird durchforstet

os. Holm. Weil der Wald in Holm durchforstet werden muss, könnte es in der Buchholzer Ortschaft in der kommenden Woche zu Verkehrsbehinderungen kommen. An der Schierhorner Straße wird der Wald von Montag bis Donnerstag, 18. bis 21. März, von Totholz und kranken Stämmen befreit, in der Seevestraße noch einen Tag länger, bis Freitag, 22. März. Die Arbeiten finden jeweils in der Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr statt. Die Seevestraße wird für die Dauer der Baumarbeiten komplett gesperrt, die Schierhorner Straße jeweils temporär für wenige Minuten.