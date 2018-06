Von Mühle zu Mühle mit dem Oldtimer-Bus

Rundtour durch Holm, Moisburg und Karoxbostel

Im Rahmen des "Kultursommerpreises 2018" laden die Mühlen in Holm, Moisburg und Karoxbostel unter dem Motto „Drei Mühlen in Bewegung“ zu einem gemeinsamen Tag der offenen Tür mit Rundtour ein. Auf die "Mühlenrunde" geht es am Sonntag, 8. Juli, mit einem Oldtimer-Bus ab 11 Uhr vom Mühlenmuseum Moisburg (Auf dem Damm 10, www.muehlenmuseum-moisburg.de), ab 12 Uhr von der Wassermühle Karoxbostel (Karoxbosteler Chaussee 51, www.wassermuehle-karoxbostel.de) und ab 13 Uhr von der Wassermühle Holm (Schierhorner Straße 1, www.gmv-Buchholz.de). Zudem gibt es ein verbindendes Mitmach-Musikprogramm. Eine Künstlerin fährt im Bus mit, trägt alte Müllerlieder vor und animiert zum Mitsingen.Unter anderem wird in der Holmer Wassermühle an diesem Tag von den ehrenamtlichen Müllern die Mühle in Aktion gezeigt und Korn zu Schrot gemahlen. Außerdem beantworten Vereinsmitglieder des Geschichts- und Museumsvereins Buchholz Fragen der Besucher. Zur anschließenden Stärkung stehen Kaffee, Kräuter- und Schmalzbrote zum Selbstkostenpreis bereit.• Der Eintritt ist jeweils frei.