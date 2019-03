os. Buchholz. "Ewiges Leben - was ist möglich, wo stehen wir?" lautet das Motto eines Vortrags, zu dem die Verdieck-Stiftung in der Buchholzer Ortschaft Holm-Seppensen einlädt. Am Freitag, 22. März, ab 19 Uhr auf Hof Eichenhöh (Feuerweg 12) berichtet Buchautor und Medizinjournalist Bernd Neumann, wie Wissenschaftler mit Hilfe verschiedener Methoden zahlreiche Gründe für das Altern des Menschen und in der Konsequenz der "magischen" Grenze von 120 Jahren entschlüsseln. Zudem beschäftigt sich Neumann mit der Frage, ob ein "ewiges Leben" überhaupt erstrebenswert ist.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Zudem ist bis Dienstag, 19. März, eine Anmeldung erforderlich unter info@verdieck-stiftung.de.