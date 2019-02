Vortrag über Nordkorea in Tostedt

bim. Tostedt. Die Resonanz auf Burkhard Allwardts ersten Vortrag über Nordkorea war großartig: 40 Interessierte fanden sich dazu im Tostedter Gemeindehaus ein. Am Mittwoch, 13. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr hält er erneut einen Vortrag über Nordkorea, diesmal in der Tostedter Bücherei im Rathaus, Schützenstraße 26a.

"Nordkorea hat sich geöffnet. Ein breites Angebot zum nicht mehr verschlossenen Land steht für die meisten Touristen zur Verfügung", berichtet Ratsmitglied Burkhard Allwardt, der seine Chance nutzte und das Land zum 70. Jahrestag der Volksrepublik im September 2018 bereiste. In seinem Vortrag stellt er seine Erlebnisse vor. Er zeigt viele Bilder, informiert über historische Hintergründe und führt seine Zuhörer in eine fast unvorstellbare Welt der 70-jährigen Isolation.