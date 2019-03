Buchholz : Waldschule |

os. Buchholz. Manche Autofahrer haben sich seit der Führerscheinprüfung nicht mehr mit Verkehrsregeln beschäftigt, denken aber, immer richtig zu handeln. Wie fit sind Sie mit Verkehrsregeln? Welche Regeln haben sich in den vergangenen Jahren geändert? Antworten darauf gibt es beim Informationsabend "Sicherheit im Straßenverkehr", zu dem der Verein "Buchholz fährt Rad" einlädt. Referent am Montag, 25. März, ab 19.30 Uhr in der Aula der Waldschule in Buchholz (Parkstr. 31) ist Dirk Poppinga von der Polizeiinspektion Buchholz. Der Vortragsabend richtet sich an alle Verkehrsteilnehmer - vom Fußgänger bis zum Lastwagenfahrer.

• Wer Fragen rund um das Thema "Verkehrsregeln" hat, kann diese per E-Mail an verkehrsfragen@buchholz-faehrt-rad.de richten.