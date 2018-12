Was ist zu tun bei Pflegebedürftigkeit?

Buchholz : Stadtbücherei |

os. Buchholz. Eine Pflegesituation in der Familie kann eine große Herausforderung sein und wirft häufig für die Angehörigen viele Fragen auf. Antworten darauf gibt die Veranstaltung "Was tun bei Pflegebedürftigkeit? Wer soll das bezahlen?", zu der die Stadtbücherei Buchholz in Zusammenarbeit mit der unabhängigen Angehörigenschule Hamburg einlädt. Das kostenlose Angebot am Dienstag, 15. Januar, von 15 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei (Kirchenstr. 6) richtet sich an pflegende Angehörige, ehrenamtlich Helfende und alle Bürger, die sich auf eine mögliche Pflegesituation vorbereiten wollen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 040-25767450.