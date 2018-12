Weihnachtsparty mit Team 412

tw. Buchholz. Wer sich den Weihnachtsspeck direkt wieder von den Hüften tanzen will, der sollte auf keinen Fall diese Fete verpassen: Alljährlich am ersten Weihnachtstag ruft das Team 412 zur legendären „Dance around the X-Mas-Tree-Party“ - und das bereits seit 25 Jahren. Da, wo sonst Handwerker ihrer Arbeit in der Moetefindt-Halle nachgehen, wird das Team 412 für Feierwütige und Nachtschwärme einen gigantischen Tanztempel mit stylischen Tresen erschaffen. Ein riesiges Zelt wird als Raucherlounge direkt an die Location angedockt. Für ein Feuerwerk aus fetten Hits sorgt die wahre DJ-Legende aus München DJ Serdal („Balu Da Houseclasher“) mit Elektro-, House-, Charts- und Partymusik am Plattenteller. Er stand schon gemeinsam mit Größen wie Armand von Helden, Jason DeRulo oder Snoop Dogg gemeinsam am DJ-Pult.

Alle Gäste Ü-30 haben freien Eintritt und dürfen ganz ohne Schlangestehen einen separaten Eingang nutzen.

Termin: Di., 25.12., ab 22 Uhr in der Halle der Moetefindt Fahrzeugbau GmbH & Co.KG, Brauerstraße 40, in Buchholz.