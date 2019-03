Wer möchte mitsingen? Heidjer Shanty Chor in Buchholz lädt zum Singen ein

Wer Spaß am Singen in der Gemeinschaft hat und Lieder von der Waterkant mag, sollte an einem Übungsabend des Heidjer-Shanty-Chors teilnehmen. Der Chor übt immer mittwochs von 20 bis 22 Uhr im Landgasthof "Zum Estetal" in Kakenstorf."Wir suchen immer neue Chormitglieder", sagt Pressewart Uwe Geistler. Momentan umfasst der Heidjer-Shanty-Chor 35 Sänger und Musiker. Der Chor hat sich weit über die Grenzen des Landkreises Harburg mit seiner Teilnahme an diversen Veranstaltungen eine große Beliebtheit "ersungen" und erhält stets neue Einladungen zu Msuik-Festivals.Ursprünglich entstand der Chor aus Mitgliedern der Segelkameradschaft Buchholz, doch inzwischen sind die "Landratten" in der Überzahl. "Das gemeinschaftliche Singen macht allen Mitgliedern großes Vergnügen. Dafür sorgt Dipl.-Musiklehrer Ralf Lehnert, der immer wieder neue Lieder einstudiert", so Uwe Geistler. Weitere Infos bei Uwe Geistler, Tel. 04181-5608 und Uwe Holtorf, Tel. 04187-6806.