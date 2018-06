Workshop für Manga-Freunde

os. Buchholz. Die Buchholzer Stadtbücherei (Kirchenstr. 6) bietet einen Zeichen-Workshop für Mangas an. Das Angebot am Freitag, 20. Juli, von 10 bis 12 Uhr richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren. Geleitet wird der Workhsop von der Manga-Autorin Izumi Mikami-Rott. Die gebürtige Japanerin zeigt ausführlich, wie man die Manga-Helden oder eigene Charaktere zeichnet. Außerdem bekommen die Teilnehmer Hinweise zur Effekt- und Colorationstechnik. • Der Workshop kostet drei Euro. Das Material stellt die Stadtbücherei, eigene Farben und Stifte dürfen mitgebracht werden. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 04181-214280.