"wut": Moderne Show mit der preisgekrönten Berliner Compagnie

nw./tw. Buchholz. Auf vielfachen Wunsch erweitert die Empore Buchholz erstmals ihr Programm um modernen, zeitgenössischen Tanz und hat mit Toula Limnaios eine „der renommiertesten Choreografinnen der europäischen Tanzszene“ (FAZ) nach Buchholz eingeladen. 1996 gründete die Künstlerin gemeinsam mit dem Komponisten Ralf R. Ollertz ihr eigenes Tanz-Ensemble. Renommierte Auszeichnungen wie der des „Meeting Neuer Tanz“ und der „George Tabori Preis“ folgten. Ihre Beckett-Trilogie unter dem Titel „atemzug“ wurde für ZDF/arte verfilmt. Seit 2003 ist ihre eigene Spielstätte Halle Tanzbühne Berlin eine der angesagtesten Adressen für zeitgenössischen Tanz in Deutschland.

In der Choreographie „wut“ geht es um Erschütterung und Protest. Es stürzt in eine Welt von Widersprüchlichkeiten und zutiefst empfundener Unruhe. Eine Choreographie einer unterschwellig vibrierenden Heraufbeschwörung und gleichzeitig etwas fiebrig Glühendes, die ein Aufwallen der Wut verkörpert. Die Tänzer, begleitet von dem live auf der Bühne agierenden Komponisten Ralf R. Ollertz, steigern das Gären über und unter der Oberfläche, ergreifen eine der menschlichsten und unheimlichsten Emotionen.

Getanzt wird ca. 65 Minuten (keine Pause).

Termin: Mi., 20.2., um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore, Breite Str. 10, in Buchholz. Karten (ab 21,30 Euro) an der Karten-Kasse der Empore, unter Tel. 04181 - 287878.