Zauberhafte Märchenwelt mit "De Steenbeeker" in der Empore

„König Drosselbart“ als hochdeutsches Weihnachtsstück



In eine zauberhafte Märchenwelt entführt die Buchholzer Theaterbühne "De Steenbeeker" kleine und große Besucher der Empore. Auch dieses Jahr haben die engagierten Laiendarsteller ein Weihnachtsmärchen in hochdeutscher Sprache einstudiert. Zum 30sten Jubiläum werden insgesamt neun Vorstellungen des Stücks „König Drosselbart“ mit wunderschönen Liedern aus der Feder von Olaf Zillmann gespielt. Besonders die Vorstellungen am Montag liegen "De Steenbeeker" am Herzen, denn Schulklassen und Kindergartengruppen wird an diesem Tag der Gruppeneintritt von 7 Euro gewährt.Zum Inhalt: Die Königstochter Edelgard benimmt sich leider nicht so, wie es sich für eine Prinzessin gehört. Sie ist rotzfrech, vorlaut und fällt ihrem Vater vor allem unangenehm auf. Als sie bei einer für sie organisierten Brautschau die blaublütigen Anwärter verspottet, platzt dem König Bimbam endgültig der Kragen. Er verlangt, dass seine Tochter den erstbesten zum Mann nimmt, der ans Schlosstor klopft. Es kommt, wie es kommen muss. Ein Bettler klopft ans Tor und die Prinzessin muss mit ihm in den Wald ziehen. Dort erlebt sie allerlei Widrigkeiten. Doch wer ist der Bettler wirklich?- Sa. und So., 1.12. und 2.12., jeweils um 11, 14 und 17 Uhr; Mo., 3.12., um 9, 11 und 15 Uhr, im Veranstaltungszentrum "Empore", Breite Str. 11, in Buchholz. Karten (10/12 Euro): Empore-Kasse, Tel. 04181 - 287878 und www.empore-buchholz.de