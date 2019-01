Zukunftswerkstatt: Tag der offenen Tür

Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Zukunftswerkstatt Buchholz (Sprötzer Weg 33f) ein. Am Samstag, 26. Januar, können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene von 10 bis 16 Uhr in der Werkstatt und im Labor über das aktuelle Programm des außerschulischen Lernstandortes informieren, an dem Schüler aus dem gesamten Landkreis Harburg für MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) begeistert werden sollen. Zudem können die Besucher selbst löten, mikroskopieren, programmieren und experimentieren. • Der Eintritt ist frei, weitere Infos unter www.zukunftswerkstatt-buchholz.de