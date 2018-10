Zweiwöchige Kleidersammlung der Kolpingsfamilie Buchholz

os. Buchholz. Die Kolpingsfamilie Buchholz führt auch in diesem Jahr eine Kleidersammlung durch. Von Sonntag, 14. Oktober, bis Sonntag, 28. Oktober, werden Bekleidung, Schuhe (paarweise gebündelt), Haushaltswäsche, Heimtextilien, Lederwaren, Stoffspielwaren und Federbetten gesammelt. Die transportfähig verpackten Spenden können jeweils in der Zeit von 9 bis 18 Uhr vor dem Pfarrbüro der St.-Petrus-Kirchengemeinde in Buchholz (Lüneburger Str. 23) abgelegt werden. Nach Absprache mit Thomas Emmler (Tel. 04181-30321) wird am 20. und 27. Oktober jeweils zwischen 10 und 14 Uhr ein Abholservice angeboten.