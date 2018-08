08-Luchse testen gegen Oldenburg

(cc). Nachdem das für den heutigen Samstag geplante Vorbereitungsturnier der Handball-Luchse (HL) Buchholz 08 – Rosengarten mit Buxtehude II und HSG Badenstedt ausfallen muss, hat sich der Zweitligist für das nächste Testspiel einen hochkarätigen Gegner eingeladen. Am Donnerstag, 9. August, ist in der Nordheidehalle in Buchholz das Team des VfL Oldenburg aus der 1. Bundesliga zu Gast. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. Erst kürzlich testete der VfL Oldenburg beim SV Grün-Weiß Schwerin und gewann mit 42:18 Toren.