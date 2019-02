08-Sportgala begeistert das Publikum

Bei der 5. Sportgala des TSV Buchholz 08, der in diesem Jahr sein 111-jähriges Vereinsjubiläum feiert, bekam das Publikum am Freitagabend in der Nordheidehalle ein abwechslungsreiches Programm geboten. „Eine großartige Gemeinschaftsleistung“, freute sich TSV-Vorsitzender Lothar Hillmann, der durch die dreistündige Veranstaltung führte - mit hochklassigen sportlichen Darbietungen aus den Abteilungen des TSV, Ehrungen verdienter Sportlerinnen und Sportler, sowie Trainer, Funktionäre und langjähriger Vereinsmitglieder. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.