Die Turner des TSV Buchholz 08 haben im Team vom TuS Vinnhorst ihren ersten Sieg in der zweiten Bundesliga der Männer eingefahren. Beim Erstligaabsteiger TSV Monheim gab es zum Saisonauftakt einen überraschenden 39:29-Auswärtssieg in Bayern. Im Niedersachsenteam turnen die 08-Athleten Marcel Dunckel, Alexander Vogt, Reza Abbasian, Daniel Charcenko und der amtierende deutsche Mehrkampfmeister Laurids Maas, die zu den überragenden Punktegaranten in der Mannschaft gehörten.